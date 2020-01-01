أخبار إنتر اليوم | أزمة عودة المعارين .. وفرصة رونالدو الضائعة

ما هو جديد النيراتزوري؟

رفض تونالي ليوفنتوس والصراع الرباعي على ناينجولان واستبعاد رافينيا وأزمة عودة المعارين، ضمن أبرز أخبار إنتر لليوم الـ 18 من مايو 2020.

تونالي يرفض يوفنتوس ويقترب من إنتر

ساندرو تونالي نجم فريق بريشيا يرفض فكرة الانضمام لصفوف يوفنتوس بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي.

رفض اللاعب يقربه من إنتر بحسب ما أوضحت التقارير بالرغم من اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته أيضًا.

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صراع رباعي على ناينجولان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود صراع إيطالي للحصول على خدمات اللاعب رادجا ناينجولان المملوك لإنتر في الوقت الحالي.

ويضم الصراع ميلان وروما بالإضافة لفريقه الحالي كالياري الذي يسعى للحفاظ عليه في صفوفه، ومعهم فيورنتينا أيضًا.

إنتر يرفض رافينيا

يرفض فريق إنتر فكرة الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي رافينيا ألكنتارا نجم وسط ملعب برشلونة المعار لصفوف سيلتا فيجو.

مكتشفه: لاوتارو رفض ريال مدريد وميسي اتصل به

جاء هذا بحسب ما أكد صحفي الانتقالات الموثوق نيكولا تشيرا، الذي أكد أن النادي لن يتحرك لضم اللاعب الذي تقدر قيمته بـ 15 مليون يورو.

أزمة عودة المعارين

بحسب ما أكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فنادي إنتر يواجه أزمة حقيقية في الأسابيع المقبلة، حيث من المنتظر عودة المعارين جواو ماريو وفالنتينو لازارو من صفوف لوكوموتيف موسكو ونيوكاسل يونايتد.

بالإضافة لإمكانية عودة إيفان بيريشيتش من بايرن ميونخ وماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان، مما يهدد ميزانية الانتقالات التي كان النادي قد حددها على أمل بيعهم.

الرئيس السابق يستسلم في قضية لاوتارو ويكشف فرصة رونالدو الضائعة

أكد ماسيمو موراتي الرئيس السابق لنادي إنتر على صعوبة رفض لاوتارو مارتينيز الانضمام لصفوف برشلونة في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية تطرق خلالها للحديث عن قربه من ضم كريستيانو رونالدو قبل سنوات وفشله في ذلك.

وكيل أوجستين يكشف اهتمام إنتر

كشف وكيل اللاعب أوجستين أورزي نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني عن رغبة إنتر في الحصول على خدمات لاعب وسط الملعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن خافيير زانيتي نائب رئيس النادي استفسر عن اللاعب في الأيام الماضية.