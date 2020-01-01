أخبار إنتر اليوم | أرقام حكيمي المميزة وفرصة أخيرة لتوتنهام

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الأول من أكتوبر 2020.

الأرقام المميزة لأشرف حكيمي وفرصة توتنهام الأخيرة لضم ميلان شكرينيار ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الأول من أكتوبر 2020.

رقم مميز لأشرف حكيمي

واصل المغربي أشرف حكيمي أداءه المميز مع إنتر ميلان بعد أن سجل هدفًا وصنع آخر في انتصار كبير على بينيفينتو 2/5.

حكيمي أصبح أول لاعب يصنع هدفين في أول مباراتين له مع إنتر منذ حسين خرجة في 2011.

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حكيمي سعيد بالفوز ويرغب في المزيد

أعرب المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لإنتر عن سعادته بعد الانتصار الكبير على بينيفينتو بخمسة أهداف والذي شارك فيها المغربي بتسجيل هدف وصناعة آخر.

حكيمي قال عبر حسابه الشخصي في انستاجرام: "سعيد بالفوز بهدفي الأول مع إنتر ميلان".

كونتي يعلق على الفوز الكبير

ظهر الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان سعيدًا بعد الانتصار الكبير على بينيفينتو بخمسة أهداف مقابل هدفين.

كونتي قال في تصريحات صحفية بعد المباراة: "مستمتع بمشاهدة الفريق وهو الشعور الأفضل، ما زلنا مستمرين في مشروعنا ونطور الهجوم".

وأضاف المدرب الإيطالي: "كل الفرق الكبيرة يجب أن تهاجم مثل بايرن ومانشستر سيتي وليفربول وغيرها. هذا الفريق يلعب الآن لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

الفرصة الأخيرة لتوتنهام في ضم شكرينيار

حسب سكاي سبورت، فإن توتنهام لديه الفرصة الأخيرة في نهاية الأسبوع الحالي لدفع المبلغ المطلوب من إنتر ميلان لضم ميلان شكرينيار.

فابريزيو رومانو أكد أن إنتر ميلان لن يبيع شكرينيار إذا استمر توتنهام في المماطلة حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ديلي ميل أكدت في وقت آخر فإن توتنهام سينتظر قبل تقديم عرض جديد لضم المدافع ميلان شكرينيار في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

توتنهام سينتظر حتى بيع خوان فويث الذي يرغب سبيرز في الحصول على 10 ملايين يورو للتخلي عنه في ظل اهتمام فولهام بالتعاقد معه.

من المنتظر أن يقدم توتنهام عرضًا جديدًا مقابل 41 مليون جنيه إسترليني مع 87 ألف إسترليني كراتب أسبوعي.

وست هام ينافس إنتر على مدافع نابولي

حسب سبورت إيطاليا، فإن وست هام دخل على خط التعاقد مع نيكولا ماكسيموفيتش مدافع نابولي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

ديفيد مويس حاول التعاقد مع أكثر من مدافع خلال سوق الانتقالات على رأسهم جيمس تاركوفسكي ولكن دون جدوى بينما سيرغب إنتر في إيجاد بديل لميلان شكرينيار المرشح للانتقال لتوتنهام.

لم يقدم أياً من الناديين عرضًا لضم اللاعب ولكن من المتوقع أن تبدأ المنافسة في الأيام القليلة القادمة.