أخبار إنتر | النيراتزوري يقتضي بيوفنتوس ويبحث عن بديل إريكسن

ما هو جديد النيراتزوري؟

ركزت الصحف ووسائل الإعلام على تحرك النيراتزوري لتخفيض رواتب لاعبيه مثل يوفنتوس، وذلك في أبرز أخبار إنتر بالأول من أبريل 2020.

إنتر يقتضي بيوفنتوس

أوضحت عدة مصادر إعلامية أن إنتر قرر أن يفعل مثل يوفنتوس وسيقوم بتخفيض رواتب لاعبيه على إثر توقف النشاط الكروي بسبب أزمة كورونا.

وأفادت "توتوسبورت" أن اللاعبين اتفقوا مع المدرب أنطونيو كونتي والجهاز المعاون على تخفيض في رواتب الشهرين الحالي والمقبل، مما سيوفر 20 مليوناً.

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البحث عن بديل إريكسن

أكدت التقارير الإعلامية أن إنتر لم يحسم بعد مصير شراء ستيفانو سينسي من ساسوولو نهائياً، ولكن يريد الإبقاء على اللاعب ليكون بديلاً لكريستيان إريكسن.

وأشارت "كوريري" إلى أن الخطة هي عدم تفعيل اتفاق الشراء الصيف القادم كما هو الاتفاق، ولكن استكمال إعارته موسماً إضافياً، وضمه نهائياً في 2021.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الرئيسي هو ضم جايتانو كاستروفيلي من فيورنتينا، والبديل هو مانويل لوكاتيلي، لاعب ميلان السابق وساسوولو الحالي.

تمديد عقد دي فراي بسبب رايولا

تحدثت تقارير إعلامية أن إنتر بدأ التفاوض مع ستيفان دي فراي، مدافع الفريق، من أجل تمديد عقده وضمان استمراره في صفوفه بعد تألقه الموسم الجاري.

وأشار موقع "إف سي إنتر نيوز" إلى تعاقد اللاعب مع وكيل جديد، وهو مينو رايولا، والذي سيدفع النيراتزوري لرفع راتبه وجعله من أعلى المدافعين راتباً حول العالم.

برشلونة يفاضل بين لاوتارو ونيمار

أكدت تقارير إسبانية أن برشلونة يريد ضم الثنائي لاوتارو مارتينيز ونيمار الصيف المقبل، ولكن الظروف الاقتصادية ستدفعه لاختيار أحد اللاعبين فقط.

وبحسب "سبورت"، فالنادي الكتالوني سيكون مرغماً على تركيز جهوده على ضم أحد النجمين في الميركاتو المقبل بسبب التكلفة المرتفعة لكليهما.