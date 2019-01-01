الدوري المصري الممتاز

أحمد ياسر ريان يتقدم بالاعتذار لجماهير الزمالك

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أحمد ياسر ريان
الجونة تعادل مع الزمالك إيجابيًا بهدفين لكل فريق

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تقدم أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الجونة والمعار من النادي الأهلي، بالاعتذار لجماهير الزمالك لما بدر منه خلال مواجهة الفريقين.

وكان الزمالك قد تعادل أمام الجونة بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي أضعفت فرصه في التتويج بالدوري.

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وقدم أحمد ريان الاعتذار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب المشادات التي حدثت بينه وبين لاعبي الزمالك.

وقال ريان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " اعتذر لجمهور الكرة المصرية وجمهور نادى الزمالك وأؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماس ونرفزة ملعب".

ويعد من أحمد ياسر ريان من اللاعبين المميزين والواعدين في الدوري المصري الممتاز في السنوات المقبلة، والجميع يتوقع له مستقبلًا باهر.

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