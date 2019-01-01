أحمد ياسر ريان يبحث عن عرض احتراف أوروبي

أحمد ياسر من المهاجمين الواعدين في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة في الموسم الحالي، يبحث عن عرض احترافي في الوقت الحالي.

وكان ريان قد انتقل للجونة على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم الجاري، وقدم مستوى مميز أخرها أمام الزمالك أمس الأحد في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن أحمد ريان يسعى للحصول على عرض أوروبي في الموسم الجديد، للاحتراف بعد صعوبة الحصول على فرصة في الأهلي.

وأشارت التقارير أن اللاعب سيواجه صعوبة في الحصول على فرصة كأساسي في تشكيل الأهلي في ظل تواجد كلًا من وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.

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ويسعى الأهلي في الوقت الحالي للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتحسين الأداء الهجومي للفريق في الموسم الجديد.

وينافس الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز، حيث في حالة فوزه على المقاولون العرب سيتوج رسميًا باللقب على حساب الزمالك.