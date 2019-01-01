أحمد ناجي: جنش الأفضل في الدوري واكتسب الخبرات الدولية

مدرب حراس منتخب مصر يشيد بأداء جنش خلال الموسم الحالي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر، على أن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، هو أفضل حارس بالدوري الممتاز هذا الموسم.

جنش هو الحارس الأساسي للزمالك هذا الموسم، ويقدم مستوى أكثر من رائع مع فريقه المتصدر للدوري.

ناجي قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "جنش استطاع أن يكتسب الخبرة الدولية بالمشاركات الإفريقية والعربية الأخيرة".

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مدرب حراس المنتخب تابع: "أنا معجب للغاية بأداء جنش منذ بداية الموسم وحتى الآن مع الزمالك".

أحمد ناجي اختتم حديثه عن جنش قائلًا: "حارس الزمالك يعد من أفضل الحراس بل أنه الأفضل في الدوري المصري خلال الموسم الأخير".

الحارس صاحب الـ31 عامًا، انضم لمنتخب مصر خلال المعسكرات الأخيرة، ولكنه كان احتياطيًا خلال آخر 4 مباريات.