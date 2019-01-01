أحمد موسى ينضم للقائمة الأولية لنيجيريا وأجايي في الانتظار

أوبي مايكل يعود لقيادة النسور الخضر في كأس أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن جيرنوت رور؛ المدير الفني لمنتخب نيجيريا، القائمة الأولية للفريق، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

البطولة من المقرر أن تنطلق في بلاد الفراعنة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وشهدت القائمة ضم أحمد موسى؛ لاعب النصر السعودي، بجانب عودة نجم النسور الخضر المخضرم جون أوبي ميكيل؛ لاعب ميدليزبره الإنجليزي.

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وبعد استغلال رور وجوده في قرعة البطولة في فبراير الماضي بالقاهرة، لمتابعة جونيور أجايي؛ لاعب الأهلي المصري، إلا أنه في الأخير قرر وضعه على قائمة الانتظار، بجانب ثيوبيلوس أفيلوكاي (إنيمبا) – ميكيل أجو (فيتوريا البرتغالي) – بريان إدو (لوكوموتيف موسكو الروسي) – فالنتين أوزورنوافر (إنيمبا) – إكويم أوتين (ماكابي حيفا الصهيوني).

وجاءت القائمة الأولية لنيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي).

الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني) – سيمي أجايي (روثرهام يونايتد الإنجليزي).

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الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا الإسرائيلي).

الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتسراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي) – بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – كيليتشي إهيانتشو (ليستر سيتي الإنجليزي) – صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).

يذكر أن نيجيريا تقع في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات مدغشقر وبوروندي وغينيا.

ونجح النسور الخضر من قبل في تتويج أبطالًا لأفريقيا أربع مرات، أعوام 1980 و1994 و2013.