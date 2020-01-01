أحمد موسى يكشف حقيقة اقترابه من التشامبيونشيب

أحمد موسى رحل مؤخرًا عن النصر السعودي

كشف أحمد موسى نجم النصر السعودي السابق، عن حقيقة اقترابه للانتقال إلى شيفيلد وينزداي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى.

وكان موسى قد رحل عن النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد فسخ عقده بعد خروجه من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، حيث حاليًا بدون نادٍ.

وقال موسى في تصريحات لشبكة "بي بي سي أفريكا": "لا أعرف من أين أتت هذه الأنباء حول انتقالي إلى شيفيلد وينزداي".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لا أعطي اهتمامات لهذه الشائعات في الوقت الحالي، ومع كامل احترامي للنادي، أنا غادرت السعودية من أجل مواصلة مسيرتي في مستوى أعلى في أوروبا وهذا هو طموحي".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وتابع موسى حديثه: "هناك اهتمامات من الكثير من مختلف الأندية خلال الفترة الماضية لضمي، ولكن وكيل أعمال هو من يتعامل مع هذه الأمور، يعرف جيدًا ماذا أريد".

واختتم النيجيري حديثه قائلًا: "غادرت السعودية من أجل تحدٍ جديد وأكون في مستوى أعلى مع النادي ومع منتخب نيجيريا أيضًا".

وكان موسى انتقل إلى النصر قادمًا من ليستر سيتي عام 2018 في خطوة مفاجئة لكن لم يقدم المرغوب منه بقميص العالمي.