أحمد موسى يتحدث عن أسباب فوز النصر أمام أبها

موسى قدم مستوي مميز أمام أبها

تحدث النيجيري أحمد موسى جناح النصر السعودي، عن فوز فريقه على أبها، ضمن الجولة الـ24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر عاد للانتصارات بعد تلقيه هزيمة في الجولة الماضية ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين بأربعة أهداف مقابل هدف.

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وقال موسى في تصريحاته عبر قناة "الرياضية" السعودية: "ابتعدنا فترة طويلة عن المباريات، وبعد الهزيمة في المباراة الماضية، جلسنا مع أنفسنا وأصرينا على تطوير الأداء في لقاء اليوم وهو ما ظهر".

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وأَضاف الجناح النيجيري: "الاختلاف بين شوطي اللقاء، أننا في النصف الأول تمركزنا في الدفاع أكثر، ولكن بين الشوطين قررنا أن نضغط هجوميًا وهو ما جاء بالفوز".

واختتم نجم النصر تصريحاته قائلًا: "ابتعدنا فترة طويلة عن المباريات، لذلك وجدت أن النادي وجماهيره يحتاجونني أن أبذل أكثر ما لدي وهو ما قدمته في اللقاء".

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 48 نقطة وابتعد مرة أخرى بالمركز الثاني بعد اقتراب الأهلي منه صاحب الـ43 نقطة.