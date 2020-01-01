أحمد موسى قد يكون مفتاح صفقة النصر الجديدة

النصر يسعى لتدعيم صفوفه خلال الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن صفقة محتملة بين فريق النصر وجالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى الفرق لتدعيم أنفسها خلال فترة التوقف الإجبارية بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، خوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

ووفقًا لما نشرته موقع " yeni asir" التركي، اليوم الثلاثاء، أن النصر يسعى لضم يونس بلهندة من جالطة سراي لدعم الفريق.

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وأضافت التقارير أن النصر قد يذهب لتبادل لاعب بلاعب من أجل إتمام الصفقة خاصًة وأن فيتوريا مقتنع بأن بلهندة سيضيف الكثير للفريق.

وأشار الموقع خلال تقريره، إلى أن قد يكون البديل من نادي النصر للانضمام لجالطة سراي خلال الصفقة التبادلية، هو النيجيري أحمد موسى.

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ويرغب نادي النصر في نفس الوقت لحسم موقف البرازيلي مايكون مدافع الفريق الذي قضى فترة إعارة من جالطة سراي ويسعى العالمي لضمه نهائيًا.

النصر يسعى للحفاظ على لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي بعد الأداء المبهر الموسم الماضي وتحقيق اللقب وخطفه من الهلال.