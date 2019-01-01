أحمد مصطفى لجول : مشاركتي مع أبها أمام الاتحاد قانونية لهذا السبب !

حقق نادي أبها انتصارًا مفاجئًا على حساب نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف

ماجد جزر

أزمة جديدة تشهدها الكرة السعودية بعدما قدم نادي الاتحاد السعودي شكوى رسمية للاتحاد السعودي ، سجل فيها اعتراضه على مشاركة اللاعب المصري أحمد مصطفى مع فريق أبها ، في المباراة التي جمعت الناديين بالجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق نادي أبها انتصارًا مفاجئًا على حساب نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وتقدم الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي باحتجاج رسمي ضد مشاركة أحمد مصطفى لاعب نادي أبها فئة "مواليد" لعدم انطباق شروط القيد عليه.

وتنص قوانين قيد لاعبي " المواليد" على ألا يكون اللاعب مسجلًا في أي دوري آخر، بالإضافة لعدم لعبه لأي منتخب غير المنتخب السعودي ، ويستند نادي الاتحاد في شكواه أن اللاعب مسجل في الدوري البلجيكي عندما لعب مع نادي جينت ، بالإضافة لمشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب الشباب

جول تواصل مع اللاعب أحمد مصطفى لكشف حقيقة قانونية موقفه من المشاركة أمام الاتحاد ...

كيف بدأت مسيرتك في ملاعب كرة القدم؟

أنا من محافظة المنوفية في مصر، وبدأت مسيرتي مع نادي وادي دجلة في عمر 8 سنوات، واستمريت معهم 8 سنوات، ثم رحلت إلى نادي بتروجيت ثم تمت اعارتي لنادي الداخلية، وقدمت أداء مميز معهم، واحترفت في نادي جينك البلجيكي 6 أشهر فقط، ثم لعبت لسموحة 6 أشهر والذي كان أخر محطاتي قبل الانضمام إلى أبها السعودي، أنا الآن 22 عامًا وألعب في مركز الجناح.

ماذا شجعك للموافقة على عرض نادي أبها؟

رغبتي في المشاركة بشكل أساسي والتواجد في دور قوي مثل الدوري السعودي هي من حسمت قراري بالموافقة على الانضمام إلى النادي.

ولدت في السعودية وتابعت الكرة هناك فماذا تغير في بطولة الدوري السعودي مؤخرًا؟

للأسف لم أقضٍ طفولتي في السعودية فقط كان مولدي هناك، ولكن بالتأكيد الكرة السعودية تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ويكفي القول أن الدوري هنا يُطبق الاحتراف بشكل أكثر من رائع.

أحمد مصطفى يوضح تفاصيل أزمة مباراة أبها واتحاد جدة

أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب شكوى نادي الاتحاد ضد مشاركتك كلاعب مواليد؟

جميع ما تم أثارته من قبل نادي الاتحاد غير صحيح وكل أوراقي سلمية، فأنا من مواليد المملكة وتم قيدي كلاعب مواليد، وقوانين الاتحاد الدولي تسمح قيدي كلاعب سعودي، وبحسب القوانين فطالما لم تلعب للمنتخب الأول يحق قيدي كلاعب مواليد، وهو ما تم بالفعل لأنني لم ألعب بقميص المنتخب المصري الأول من قبل ولم يتم استدعائي.

تم تداول صورة لك بقميص منتخب مصر للشباب، فما تعليقك؟

بالفعل تواجدت مع منتخب مصر في الفئات السنية الصغيرة وهذا لا يمنع قيدي كلاعب سعودي بحسب اللوائح.

هل تواصل معك أي مسؤول مصري بخصوص المنتخب أم لا؟

للأسف لم يتواصل معي أي مسؤول حتى الآن ويبدو إنهم لا يعتبرونني لاعب مصري.

هل هناك إمكانية للعب في المنتخب السعودي؟

لما لا، في حالة توافر فرصة عظيمة مثل هذه ولا يوجد أي مانع لدي في حالة تم استدعائي.

أبها يسير بخطى ثابتة حتى الآن، هل ترى الفريق قادرًا على البقاء والتواجد بمركز جيد خلال الموسم؟

أبها هدفه أكبر من البقاء في الدوري السعودي فنحن نسير بخطى ثابتة خلال الموسم الحالي، وحاليًا نحن في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ولا نبتعد كثيرًا عن المتصدر الهلال صاحب الـ 19 نقطة، واعتقد إننا قادرون على إنهاء الموسم في مركز متقدم.

أقوى فريق في الدوري السعودي من وجهة نظرك؟

بالتأكيد لا خلاف على قيمة ناديي النصر والهلال فهما الأقوى في المسابقة ولا يُمكن تفضيل فريق على الأخر.

أفضل ثلاثي محترف في الدوري السعودي من وجهة نظرك؟

الدوري السعودي ملئ بالنجوم المحترفين ولا يُمكن اختزال الاختيار في ثلاثة أسماء فقط فهناك العديد من النجوم البارزة.