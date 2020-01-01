أحمد مرتضى: السوبر الإفريقي خير إعداد لمواجهتي الترجي بـ دوري الأطال

عضو الزمالك يؤكد أن الثلاث مباريات فرصة للمشاهد للاستمتاع بفريقين من أفضل الفرق في إفريقيا.

يرى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن مواجهة فريقه أمام الترجي التونسي، في كأس السوبر الإفريقي، ستكون بمثابة استعداد قوي لمواجهتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وأوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الزمالك في مواجهة قوية أمام الترجي التونسي ، لتقام بعد مباراة كأس السوبر الإفريقي، المقرر لها يوم 14 فبراير الجاري.

مرتضى قال خلال تصريحات صحفية عقب القرعة: "مباراة السوبر الإفريقي، ستكون خير إعداد لمواجهتي دور الثمانية، والثلاث مباريات سيكونوا فرصة جيدة للمشاهدين للاستمتاع بفريقين من أفضل الفرق الإفريقية".

المزيد من الفرق

عضو مجلس الزمالك تابع: "مواجهة كأس السوبر ستكون مهمة جدًا لنا، لأنه ستسبق المواجهتين في دوري أبطال إفريقيا، وعلينا الاستعداد لها بشكل جيد".

أهلًا برد اعتبار الأهلي وفرصة لن تعوض لـ الزمالك - ردود أفعال قرعة دوري أبطال إفريقيا

الزمالك سيخوض مباراة الذهاب يوم 28 أو 29 فبراير في القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 أو 7 مارس المقبل.

وينتظر الزمالك خلال شهر فبراير الجاري، مباريات في غاية القوة، سواء على المستوى المحلي، بمواجهة الأهلي مرتين في كأس السوبر المصري والدوري، وإفريقيًا بثلاث مواجهات أمام الترجي.