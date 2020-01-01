أحمد مرتضى: السوبر الإفريقي خير إعداد لمواجهتي الترجي بـ دوري الأطال
يرى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن مواجهة فريقه أمام الترجي التونسي، في كأس السوبر الإفريقي، ستكون بمثابة استعداد قوي لمواجهتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .
وأوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الزمالك في مواجهة قوية أمام الترجي التونسي ، لتقام بعد مباراة كأس السوبر الإفريقي، المقرر لها يوم 14 فبراير الجاري.
مرتضى قال خلال تصريحات صحفية عقب القرعة: "مباراة السوبر الإفريقي، ستكون خير إعداد لمواجهتي دور الثمانية، والثلاث مباريات سيكونوا فرصة جيدة للمشاهدين للاستمتاع بفريقين من أفضل الفرق الإفريقية".
عضو مجلس الزمالك تابع: "مواجهة كأس السوبر ستكون مهمة جدًا لنا، لأنه ستسبق المواجهتين في دوري أبطال إفريقيا، وعلينا الاستعداد لها بشكل جيد".
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الزمالك سيخوض مباراة الذهاب يوم 28 أو 29 فبراير في القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 أو 7 مارس المقبل.
وينتظر الزمالك خلال شهر فبراير الجاري، مباريات في غاية القوة، سواء على المستوى المحلي، بمواجهة الأهلي مرتين في كأس السوبر المصري والدوري، وإفريقيًا بثلاث مواجهات أمام الترجي.