أحمد مجاهد يتحدث عن دور أبو ريدة في تعيين اللجنة .. وأزمة منتخب الشباب

أحمد مجاهد رئيسًا للجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة التي ستدير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، خلفًا للجنة عمرو الجنايني بقرار من الفيفا.

وكان فيفا قد أعلن مؤخرًا تعيين أحمد مجاهد رئيسًا للجنة الثلاثية بعضوية كلًا من محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

وقال مجاهد عبر قناة "إم بي سي مصر": "اللجنة الخماسية السابقة كان لهاني أبو ريدة دورًا كبيرًا في تعيينها بالتنسيق مع الجهات المعنية".

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وأضاف: "في هذه المرة، الفيفا تواصل معي مباشرة عن طريق مسؤول الاتحادات، فهو يعرفني جيدًا وهناك ثقة كبيرة بيننا".

وتابع مجاهد حديثه: "أزمة منتخب الشباب نتابعها منذ الصباح، وقدمنا شكوى واحتجاج للكاف ضد القرار، ولم يصدر قرار حتى الآن بشكل رسمي بخسارة مصر لللقاء".

أحمد مجاهد كان عضوًا في مجلس اتحاد الكرة الذي استقال عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.