أحمد كانو يعتذر للجماهير ويُحمل التحكيم مسؤولية الخسارتين

لاعب منتخب عُمان يتحدث عقب الخسارة أمام اليابان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم أحمد كانو نجم منتخب عُمان باعتذاره للجماهير العُمانية على الخسارة أمام اليابان، لكنه شدد على أن التحكيم يتحمل المسؤولية الأكبر في نتائج فريقه في البطولة.

وخسرت عُمان المباراة الثانية لها في كأس آسيا 2019 بسقوطها أمام اليابان بهدف دون رد أحرزه كينجي هاراجوتشي من ركلة جزاء، وكان الفريق الخليجي قد خسر المباراة الأولى أمام أوزباكستان بهدفين مقابل هدف.

وبدأ كانو تصريحاته لقناة الكأس القطرية موجهًا التحية للاعبين، قبل أن يقول للجماهير "نشكر تلك الجماهير الكبيرة ونعتذر لها على الخسارة اليوم، دخلنا اللقاء بهدف تقديم أداء قوي والفوز بالنقاط الثلاثة لكن ما يحدث من التحكيم غير مقبول".

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"صحيح أننا أضعنا فرص كثيرة في المباراة الأولى لكن الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء واضحة، واليوم ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا كانت على الأرجح من خارج منطقة الجزاء، كما لم يحتسب لنا الحكم ركلة جزاء واضحة".

أتم "سيخرج الجميع ويُحمل اللاعبين مسؤولية الخسارة خاصة لإهدار الفرص، لكن مثل تلك الأخطاء تؤثر أيضًا في النتيجة وتلعب دورًا مهمًا، المنتخب الياباني قوي جدًا وأقوى حتى من مستوى كأس آسيا، لكننا حاولنا مجاراته وسنحت لها عدة فرص، لكن الحكم كان له رأي آخر. في النهاية يبقى التحكيم علامة استفهام في المباراتين".