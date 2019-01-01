أحمد كانو: كنا نتمنى إسعاد جماهيرنا وسنتعلم من الأخطاء

كانو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، وبعدها تلقى عمان هدفين وخسر المباراة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه أحمد كانو، لاعب المنتخب العماني الشكر إلى زملائه اللاعبين، بعد المجهود الذي بُذل خلال المباريات السابقة وأيضًا مباراة إيران بكأس آسيا.

لاعب عمان قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت" عقب اللقاء: "ضربة الجزاء أثرت في اللاعبين في بداية المباراة، ولم أكن محظوظًا فيها".

أحمد كانو تابع: "بكل أمانة كنا نأمل في إسعاد الجمهور ولكن التوفيق لم يكن معنا، ونشكر الجمهور على مساندتنا".

🌀- خاص جول: عضو مجلس إدارة #العين الإماراتي ينفي في تصريحات خاصة لجول، وجود مفاوضات مع لاعب #الزمالك محمود كهربا للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. pic.twitter.com/SCqwzDEqLE — جول مصر (@goaleg) January 20, 2019

وأردف: "المنتخب الإيراني استغل أخطائنا، وسنحاول التعلم من أخطائنا جارينا المنتخب الإيراني اليوم، عندهم خبرة أكبر ويجب أن نستفاد مما حدث ونتعلم".

واختتم كانو تصريحاته موجهًا رسالة إلى جماهير عمان: "نشعر بخيبة أمل من أجل الجمهور، كنا نريد إسعادهم أريد أن أعتذر لهم، وسنحاول التعلم من أخطائنا".

منتخب عمان ودع بطولة كأس أمم آسيا المقامة بالإمارات، بعد الخسارة من نظيره الإيراني بهدفين دون رد، في دور الثمن نهائي بالبطولة القارية.