أحمد فتحي يؤجل توقيع باسم علي للمقاولون العرب

الظهير الأيمن يُفضل الانتظار حتى تتضح الصورة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طلب باسم علي من إدارة المقاولون العرب تأجيل التوقيع على عقود انضمامه للفريق حتى تتضح الصورة تمامًا في فريقه الأهلي.

وكان الظهير الأيمن في طريقه للمقاولون العرب بعدما خرج من حسابات مارتين لاسارتي المدير الفني لبطل الدوري المصري، لكن أحداث الساعات الأخيرة جعلته يُفضل التريث قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

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وحملت الساعات الأخيرة أخبارًا مكثفة حول إمكانية رحيل أحمد فتحي عن الأهلي، إذ يطلب بيراميدز ضمه ضمن صفقة تخليه عن محمد مجدي قفشة لصالح المارد الأحمر، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الناديين وسط حديث عن رغبة فتحي في الرحيل.

لهذا، يُفضل باسم علي اتضاح الصورة تمامًا وحسم موقف الظهير الأيمن المخضرم وكذلك حسم إدارة الأهلي لمستقبله سواء كان بالرحيل نهائيًا أو بالإعارة أو البقاء ضمن صفوفه للموسم القادم.

يُذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري المصري خلال مواجهة المقاولون العرب بانتصاره عليه 3-0 وتوسيع الفارق مع مطارده الزمالك إلى 5 نقاط قبل المباراة الأخيرة من البطولة.