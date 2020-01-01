أحمد فتحي: لم أدلي بتصريحات حول رحيلي عن الأهلي

لاعب الأهلي يكشف حقيقة التصريحات المتداولة عنه.

كشف أحمد فتحي، لاعب فريق النادي الأهلي، عن صحة تصريحاته التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول سبب تفضيله الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

تصريحات أحمد فتحي يؤكد فيها على أنه رحل عن الأهلي، بسبب رغبته في المشاركة بشكل أساسي ومستمر، من أجل التواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر.

فتحي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توضيحًا حول تلك التصريحات، خلال تغريدة، جاء نصه كالآتي:

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"لم أتحدث مع أي صحيفة مصرية أو عربية، أو أي وسيلة إعلامية طوال الفترة الماضية، وإن أردت توضيح أمرًا سيكون من خلال حساباتي الموثقة على السوشيال ميديا، وربنا يحمى الجميع".

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ورفض أحمد فتحي تجديد عقده مع الأهلي، بعدما تقدمت القلعة الحمراء بعرض رسمي لتمديد عقده، وصل إلى 12 مليون جنيهًا في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن يحدد أحمد فتحي واجهته المقبلة خلال الأيام القادمة، حيث انتشرت أنباء حول اقترابه من الانضمام لصفوف بيراميدز.