فينجر: أحمد فتحي تواصل معي مؤخرًا وأراه في هذا الدور بعد الاعتزال

لماذا تواصل لاعب الأهلي مع المدرب الفرنسي؟

كشف الفرنسي أرسين فينجر؛ المدير الفني التاريخي الأسبق لأرسنال الإنجليزي ، عن رأيه في أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الأهلي المصري ، موضحًا أسباب تواصله معه مؤخرًا.

لاعب المارد الأحمر كان قد قضى فترة معايشة في صفوف المدفعجية في عام 2006، لكن رفض بعدها فينجر التعاقد معه، بينما كان قريبًا من ارتداء الفريق الإنجليزي مرة أخرى بعدها بثماني سنوات، لكن الصفقة لم تكتمل أيضًا.

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وقال المدرب الفرنسي، خلال حوار أجراه في صحيفة "آس" الإسبانية: "فتحي لاعب يمتلك شخصية جيدة، بخلاف حضوره الجيد في الملعب".

بسؤاله عن سبب تواصل لاعب الأهلي معه مؤخرًا، أوضح: "نعم بالفعل حدث تواصل بيننا، فقد اتصل بي ليسألني عن بعض الأمور"، لكن فينجر لم يكشف عن تفاصيل المكالمة في حواره.

واختتم متنبئًا بمصير فتحي بعد الاعتزال: "أعتقد أنه سيصير مدربًا ممتازًا، فهو لديه كل ما يؤهله للقيام بهذا الدور".

يذكر أن صاحب الـ35 عامًا سيرحل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، إذ رفض عرض التجديد المقدم من مجلس الإدارة، كونه لا يناسب طموحاته المادية، ليوقع على عقد انتقاله لنادي بيراميدز .