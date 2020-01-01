أحمد عيد: لعبت للأهلي 3 سنوات وأشكر كارتيرون

الناشئ أحمد عيد يتحدث عن تجربته في صفوف النادي الأهلي.

أكد أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك، على أنه كان يلعب في صفوف النادي الأهلي قبل الانتقال إلى القلعة البيضاء، ولكن هناك مدربًا كان وراء انتقاله إلى صفوف الفارس الأبيض.

عيد قال خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "لعبت في صفوف النادي الأهلي لمدة 3 سنوات، وكنت أساسيًا في صفوف فريقي، حتى جاء مدربًا وقرر جلوسي على مقاعد البدلاء".

لاعب الزمالك تابع: "رفضت أن يتم قيدي في القائمة الثانية لفريق الأهلي، وجلست في المنزل لمدة أسبوعين، حتى قررت الرحيل عن الأهلي، وبعدها انتقلت إلى القلعة البيضاء".

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أحمد عيد واصل: "جمال الريس مدربي في مركز شباب أرض اللواء، قرر اصطحابي إلى اختبارات نادي الزمالك، التي كانت تحت قيادة كابتن رفاعي محمد وأحمد عبد المقصود وأمير عبد العزيز".

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وأردف: "نلت إشادة المدربين، ومن هنا بدأت مسيرتي مع الزمالك، وفي النهاية هو شرف كبير لأي لاعب ارتداء قميص نادي الزمالك".

وتحدث عيد عن مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قال: "أشكره على منحي هذه الثقة ومساعدتي على التألق، لأنني اجتهدت كثيرًا في التدريبات، وانتظرت الفرصة حتى حصلت عليها".

واختتم عيد تصريحاته قائلًا: "كارتيرون يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، ويحرص دائمًا للتوجه إلى غرفة كل لاعب في الفندق، للحديث معه حول العديد من الأمور".

ويلعب أحمد عيد في صفوف الفريق الأول، حيث يعد هو البديل الأول لقائد فريقه حازم إمام.