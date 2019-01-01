أحمد علي ينضم لتدريبات بيراميدز.. وراحة للسعيد والشناوي

صفقة بيراميدز الجديدة تصل للمران...

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

واصل نادي بيراميدز المصري تدريباته المسائية، مع استعادة غالبية لاعبيه الدوليين استعداداً لخوض غمار الموسم الجديد.

وشهد المران أيضاً انضمام الوافد الجديد أحمد علي، القادم من نادي المقاولون العرب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستعاد بيراميدز جميع لاعبيه الدوليين الذين شاركوا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، عدا صانع الألعاب عبد الله السعيد والحارس أحمد الشناوي، حيث نال الثنائي راحة إضافية.

انضمام الوافد الجديد احمد علي واللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق المسائية اليوم وراحة إضافية لعبد الله السعيد والشناوي ⚪🔵 pic.twitter.com/WGfz9BtC5M — F.C. (@pyramidsfc) July 20, 2019

وكان المنتخب المصري قد ودع أمم إفريقيا 2019 المقامة على أرضه بالخسارة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 بهدف نظيف، وهي البطولة التي انتهت بتتويج الجزائر، بالفوز على السنغال 1-0 أيضاً.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في الدوري المصري بـ70 نقطة، حيث يبعد عن الأهلي المتصدر بـ 4 نقاط، فيما يليه الزمالك بـ68 نقطة ويبقى له 3 مباريات.