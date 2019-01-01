أحمد عبده يقترب من الانتقال إلى التعاون

الوحدة يسعى للحصول على قيمة مادية معينة من صفقة عبده

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن هناك انفراجه في انتقال أحمد عبده لاعب الوحدة إلى التعاون خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الصفقة في الساعات الأخيرة تعقيدات كثيرة قبل غلق باب سوق الانتقالات الصيفية الحالي، حيث يسعى التعاون لتدعيم فريقه بلاعب الوحدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن التعاون رفع العرض المقدم مرة أخرى لشراء أحمد عبده من الوحدة بعض رفض العرض الماضي.

وأشارت التقارير أن عرض الوحدة ارتفع خلال الساعات الأخيرة من 6 إلى 8 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية إعارة لاعب إلى الوحدة.

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ويرغب الوحدة في الحصول على 10 ملايين ريال سعودي، للتخلي عن أحمد عبده حيث أيضًا رفض النادي المكي عرضًا من الشباب.

ويمتد عقد أحمد عبده مع الوحدة لمدة موسم أخر مما يسعى النادي المكي لتسويقه قبل أن يحق له الرحيل مجانًا بعد نهاية الموسم الجاري.