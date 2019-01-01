أحمد شوبير: لاعبو منتخب مصر أقوى من اتحاد الكرة

شوبير يكشف أسباب خروج مصر من كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

فتح أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل، النار على لاعبي منتخب مصر، بعد خروجهم من بطولة كأس الأمم، على يد جنوب إفريقيا.

وقال شوبير خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر: "الجيل الحالي لمنتخب مصر، أقوى من اتحاد الكرة".

نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل تابع: "لاعبو مصر نفذوا كلامهم، بعودة زميلهم عمرو وردة إلى منتخب مصر، بعد قرار استبعاده".

وتابع: "خافيير أجيري المدير الفني اتخذ قرارًا في البداية استبعاد عمرو وردة، ثم تراجع مع تمسك جميع اللاعبين باستمرار زميلهم".

أحمد شوبير: أجيري في البداية كان مع استبعاد وردة ولكنه تراجع بضغوط من بعض اللاعبين#الحكاية pic.twitter.com/mdVdAVlnnW — الحكاية (@Elhekayashow) July 7, 2019

وواصل: "لاعبو منتخب مصر هم المسؤولين عن الهزيمة في المقام الأول، لأنهم حصلوا على كافة مستحقاتهم، وتم توفير كافة الإمكانيات والحراسات والفندق وغيرها".

واختتم شوبير تصريحاته مشددًا على أن كل من في الدولة المصرية، وفر جميع متطلبات منتخب مصر، ولكن ما حدث هو تقصير من اللاعبين ثم الجهاز الفني.

منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم إفريقيا، على يد جنوب إفريقيا، في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.