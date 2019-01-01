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أحمد رفعت ينتقل إلى إنبي على سبيل الإعارة

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رفعت يرحل عن الزمالك بعد تضاؤل فرص مشاركته

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي إنبي نجح في الحصول على خدمات أحمد رفعت لاعب الزمالك على سبيل الإعارة.

وانتشرت تقارير صحفية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن اقتراب رفعت من الرحيل عن الزمالك بعد ابتعاده نهائيًا من حسابات السويسري كريستيان جروس.

ووفقًا لما نشرته الصحف المصرية، أن رفعت أتم اتفاقه للانتقال إلى إنبي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للحصول على فرصة للمشاركة أساسيًا.

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وكان رفعت انتقل إلى الزمالك وقدم بعض المستويات المميزة في المباريات التي شارك بها، قبل تضاؤل فرص مشاركته مع المدربين في الفترة الأخيرة.

وجلس رفعت مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك أكثر من مرة، رغبة منه في الخروج على سبيل الإعارة للمشاركة أساسيًا بعد أن أصبح بعيدًا عن التشكيل.

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 ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز على ملعب "بتروسبورت".

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