أحمد خليل: لم ننهي الموسم واسعى لاستعادة مكانتي الطبيعية

مهاجم شباب الأهلي دبي يتحدث عن الفوز على الظفرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

آكد أحمد خليل، مهاجم فريق شباب الأهلي دبي، على أن أهداف فريقه لم تنتهِ حتى الآن، وهناك بعض الأهداف التي يسعى فريقه لتحقيقها.

خليل قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "نجحنا في استغلال أخطاء المنافس، وكان هناك تخوف من هبوط المستوى بعد التتويج بكأس رئيس الدولة".

مهاجم شباب الأهلي تابع: "جميع اللاعبين قدموا أداء جيد، ونسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدينا، وسيكون القادم أفضل".

جماهير #التعاون تحتفل بالتتويج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي.💫💫

(📸: @AltaawounFC ) pic.twitter.com/1YwFwktX9x — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 3, 2019

وأردف: "لدينا بعض الأهداف، نسعى لتحقيقها قبل نهاية الموسم، ولا نريد أن يتم حسم لقب الدوري بشكل سريع".

أحمد خليل اختتم تصريحاته قائلًا: "أعلم أنني لم أقدم المستوى الأفضل لي بعد، ولكن هدفي هو استعادة مكانتي الطبيعية، والعودة للتهديف أمر جيد بالنسبة لي".

شباب الأهلي دبي حقق الفوز على الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الـ23 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.