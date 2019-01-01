رسميًا - أحمد حمدي ينتقل من الأهلي للجونة على سبيل الإعارة

شركة بريزنتيشن الراعية لحقوق النادي الأهلي المصري تعلن عن انتقال أحمد حمدي لاعب وسط الفريق إلى الجونة رسميًا.

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلنت شركة بريزنتيشن، الراعية لحقوق النادي الأهلي المصري، انتقال أحمد حمدي لاعب وسط الفريق إلى الجونة رسميًا.

وانتشرت تقارير صحفية، مؤخرًا حول اهتمام الجونة بضم أحمد حمدي لتدعيم خط وسط الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وكشفت الشركة الراعية عن طريق الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إعارة حمدي إلى الجونة لمدة 6 أشهر. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

جول 25 - عيسى ماندي: حياتي تغيرت في بيتيس وأمم إفريقيا بوابة عودة الجزائر

جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

وكتب الشركة عبر حسابها: "ميركاتو الشتاء| أحمد حمدي ينتقل إلى الجونة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة".

#ميركاتو_الشتاء | أحمد حمدي ينتقل للجونة لمدة 6 اشهر على سبيل الاعارة ✍️ pic.twitter.com/yT7zaQYv4Y — Presentation Sports (@Presentation) January 1, 2019

ولم تكشف الشركة الراعية عن أي تفاصيل مالية للصفقة، بانتقال حمدي إلى الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

والجدير بالذكر أن حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، يتولى في الوقت الحالي منصب مدير الكرة بنادي الجونة.