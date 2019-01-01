أحمد حسن: بيراميدز جاهز لمواجهة الداخلية ولكنى أخشى هذين الأمرين

المدير الفني المؤقت لنادي بيراميدز لديه مخاوف قبل مواجهة الداخلية يوم الإثنين القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشار أحمد حسن، المدير الفني المؤقت لنادي بيراميدز، إلى انه يخشى من من أرضية ملعب الداخلية، قبل مباراة الفريقين في الدوري.

ويستضيف الداخلية نظيره بيراميدز، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري يوم الإثنين القادم.

وقال احمد حسن في تصريحات صحفية: "نحن جاهزون، لمواجهة الداخلية رغم صعوبته، لأن الداخلية يلعب على ملعبه".

وواصل قائلاً: "أخشى من أرضية الملعب وضعف الإضاءة، كنت أتمنى أن تُقام المباراة في ملعب آخر".

ويقود أحمد حسن بيراميدز، بشكل مؤقت في المباراة القادمة فقط، على أن يتولى الأرجنتيني رامون دياز القيادة الفنية للفريق بعد مباراة الداخلية.

الجدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعد لعب 20 مباراة وبفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر.