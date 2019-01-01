أحمد حجازي ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يستعد لبداية تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

ينضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر، اليوم الأحد، المقام حاليًا في برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني، يوم الخميس المقبل، 14 نوفمبر الجاري، على ملعب الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من التصفيات.

وكشفت التقارير أن حجازي يصل اليوم إلى مصر من أجل الانضمام للمنتخب استعدادًا لمواجهة كينيا، ومن بعدها السفر إلى جزر القمر لمواجهتهم في الجولة الثانية يوم 18 من الشهر الجاري.

ويعد أحمد حجازي من الركائز الأساسية لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث يقدم مستوى أكثر من رائع وحصل على مكان أساسي في تشكيلة فريقه الإنجليزي.

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منتخب مصر يستعد لخوض أول مباراة رسمية تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة، الذي تولى تدريبهم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي رحل بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية الماضية من دور الـ16.