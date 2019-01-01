أحمد حجازي يُشارك في انتصار "رديف" وست بروميتش على سوانزي

مدافع منتخب مصري غائب عن اللعب مع الفريق الأول

شارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر أساسيًا في مباراة انتصار الفريق الرديف لوست بروميتش ألبيون على سوانزي سيتي بهدفين دون مقابل ضمن بطولة القسم الثاني "الرديف" للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد حجازي مقعده الأساسي في الفريق الأول لوست بروميتش هذا الموسم نتيجة خضوعه لعملية جراحية في الصيف أبعدته عن المباريات الأولى لفريقه في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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ولعب حجازي لعدة دقائق أمام مدلسبرة في الجولة الثالثة من التشامبيونشيب لكنه غاب عن مباراتي بارنسلي وتشارلتون أتلتيك واكتفى بجلوسه على مقاعد البدلاء.

وتتحدث المصادر الصحفية المصرية عن رغبة الأهلي في استعادة مدافعه صاحب الـ28 عامًا خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم أو ميركاتو صيف 2020، وربما يدفع وجود اللاعب الدائم على مقاعد البدلاء باتجاه إتمام تلك الصفقة، خاصة في ظل رغبته الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر.

وقد أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري استدعاء أحمد حجازي لتمثيل الفراعنة خلال فترة التوقف الدولية القادمة والتي ستشهد انطلاق مشوار المنتخب في تصفيات كأس أفريقيا 2021 بمواجهة كينيا وجزر القمر.