أحمد حجازي: أعتذر للجميع ومنتخب مصر سيعود أقوى

مدافع الفراعنة يعتذر للجماهير المصرية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، على توجيه رسالة إلى جماهير الفراعنة، بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في دور الـ16 بالبطولة القارية.

حجازي قدم اعتذاره للجماهير المصرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك خلال تغريدة جاء فيها:

بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا و حلمنا في ارضنا و وسط جماهيرنا و اهلنا



بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوي#حقكوا_علينا pic.twitter.com/YMGNCinFxs — Ahmed hegazi (@Hegazi) July 8, 2019

"بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا وحلمنا في أرضنا ووسط جماهيرنا وأهلنا".

وتابع: "بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات أو من البيت أو بالدعاء أو بالنقد وإن شاء الله المنتخب يرجع أقوى".

جاء ذلك كرد فعل من حجازي، بعد خروج منتخب مصر المخيب من كأس الأمم الإفريقية، بعد أداء غير مقنع.