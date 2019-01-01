أحمد جمعة يتسبب في إصابة محمد عواد ومغادرته من لقاء الوحدة وأحد

محمد عواد لم يستطيع استكمال المباراة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تسبب أحمد جمعة، مهاجم فريق نادي أحد، في إصابة مواطنه محمد عواد حارس مرمى فريق نادي الوحدة، خلال المباراة التي تجمع بينهما.

المباراة تشير نحو تقدم الوحدة على أحد بهدفين دون رد، والمقامة بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

محمد عواد قام بمراوغة أحمد جمعة داخل منطقة الجزاء، ليقوم الأخير بتدخل عنيف على قدم حارس الوحدة، الذي لم يستطع استكمال اللعب ووقع على أرض الملعب.

✨ الكثير من جماهير قد تؤكد بأن الأنجولي جيلبرتو هو الأفضل ولكن الأرقام توضح عكس ذلك تمامًا.. إليكم أرقام الثنائي مع الأهلي :👇



🔴 علي معلول حتى الآن :

👕 لعب : 82 مباراة

⚽️ سجل : 9 أهداف

👟صنع : 25 هدفًا



🔴 جيلبرتو :

👕 لعب : 151 مباراة

⚽️ سجل : 5 أهداف

👟 صنع : 23 هدفًا pic.twitter.com/PJ1WgafGZK — جول مصر (@goaleg) February 22, 2019

وتدخل الجهاز الطبي لفريق الوحدة من أجل محاولة علاج محمد عواد، ولكن الأخير لم يستطع استكمال المباراة ليتم تبديله.

وقام الجهاز الفني للوحدة بقيادة ميدو، بإشراك الجدعاني الحارس البديل، بدلًا من محمد عواد الذي لم يستطع استكمال المباراة للنهاية.