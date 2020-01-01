أحمد المحمدي يكشف عن اللاعب الأفضل الذي لعب ضده

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كشف أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا، عن أن إيدين هازارد وأشلي كول كانا أفضل خصمين لعب ضدهما في مسيرته الكروية.

هازارد يُعد واحدًا من أساطير تشيلسي، وكذلك الأمر لكول، الذي ارتدى قميص البلوز في 338 مباراة خلال 12 عامًا بستامفورد بريدج.

الثنائي فاز بـ12 لقبًا في تشيلسي، وقد واجهمها الدولي المصري خلال مسيرته الطويلة بالبريميرليج مع ساندرلاند وهال سيتي.

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المحمدي في تصريحات لسكاي سبورتس قال "أفضل من واجهته هو هازارد، إنه كان واحدًا من الأصعب كما أنه موهوب للغاية.".

وأضاف "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم وهو من الطراز العالمي حقًا والصراع معه كان صعبًا لأنك لا تعرف ماذا سيفعل، وحتى عندما تعلم فمن الصعب إيقافه.".

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واستطرد "فيما يتعلق بالدفاع، فقد كان أشلي كول هو الأفضل، من الصعب للغاية تجاوزه وسيظل معك باستمرار ويمكنه أيضًا تقديم المساندة الهجومية.".

وأتم متحدثًا عن كورونا "نستطيع العودة مرة أخرى، الاستراحة كانت ضرورية لنا ونحن مستعدون للقتال في المباريات المتبقية.".

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز موقوف لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا مع بروز شائعات حول إمكانية إلغائه إن استمر الوضع على ما هو عليه.

