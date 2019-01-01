أحمد المحمدي: سنعالج سلبيات لقاء تنزانيا أمام غينيا استعدادًا لزيمبابوي

منتخب مصر يستعد لكأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب المصري، عن الفوز على تنزانيا، بهدف دون رد، وديًا ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأحرز المحمدي هدف الفوز برأسية رائعة بعد عرضية رائعة من قبل أحمد أيمن منصور، في الدقيقة 64 من المباراة كتبت الفوز للفراعنة.

وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "الفوز دائمًا يعطي ثقة كبيرة، وقمنا بتجربة أكثر من خطة في مواجهة تنزانيا من أجل الاستعداد للبطولة".

وأضاف: "أي مباراة لها سلبياتها، والعمل عليها في المباراة التي تليها من أجل عدم الوقوع بها مجددًا وهو ما سنعمل عليه في لقاء غينيا للاستعداد جيدًا لمواجهة زيمبابوي في الافتتاح".

واختتم المحمدي: "عناصر الخبرة مهمة في جميع منتخبات العالم، تعطي قوة كبيرة للفريق، على سبيل المثال عبدالله السعيد ووليد سليمان اللذان قدما مستوى أكثر من رائع".

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ويختتم المنتخب المصري استعداداته أمام غينيا، يوم الأحد المقبل، على ملعب "برج العرب"، قبل لقاء الافتتاح الجمعة بعد المقبل.