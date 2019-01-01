أحمد المحمدي: جاهزون لاستاد القاهرة وهدفنا التتويج بأمم إفريقيا

قائد الفراعنة يتحدث عن جاهزية خوض المباريات على أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تحدث أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، ولاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، عن جاهزية زملائه لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

مصر تنظم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 على أراضيها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة.

المحمدي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم: "هناك بعض لاعبي الجيل الحالي، خاضوا مباريات على استاد القاهرة، في ظل حضور جماهيري".

قائد منتخب الفراعنة يوجه رسالة للجماهير قبل انطلاق البطولة 🙌🇪🇬🏟️#أفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/UzV7FYJsCE — جول مصر (@goaleg) June 12, 2019

وواصل: "الجميع على أتم الاستعداد للعب على ملعب استاد القاهرة، بالرغم من عدم لعب البعض في هذا الملعب في ظل حضور جماهيري".

واختتم أحمد المحمدي تصريحاته قائلًا: "أناشد جميع الجماهير، بالحضور إلى استاد القاهرة، ودعم منتخب مصر، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة".

منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.