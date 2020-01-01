أحمد الفريدي يوقع على عقد مع فريق مليلية الإسباني

الفريدي يعود إلى ملاعب الكرة.

وقع الدولي السعودي أحمد الفريدي، لاعب المنتخب السعودي السابق، على عقود انضمامه لفريق مليلية الإسباني، لينتقل له خلال الفترة الحالية.

الفريدي سبق له ولعب في صفوف أندية الهلال والاتحاد والنصر، في الدوري السعودي للمحترفين، ولكنه رحل عن صفوف العالمي خلال صيف عام 2019، ليبقى بدون فريق.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفريدي يوقع على عقود انضمامه لفريق مليلية الإسباني، لمدة موسم ونصف الموسم، ليخوض تجربة احترافية جديدة.

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سبق للفريدي ولعب بقميص المنتخب السعودي 37 مباراة مختلفة، استطاع خلالها أن يسجل 6 أهداف، وكان له دورًا كبيرًا في بطولة كأس الخليج العربي 19، وخسر النهائي أمام منتخب عمان.

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ويعود الفريدي إلى ملاعب كرة القدم مرة أخرى، بعد غيابه لمدة 8 أشهر، بعد رحيله عن نادي النصر، خلال صيف 2019.

ويعد الفريدي واحدًا من أهم اللاعبين الذين لعبوا في الكرة السعودية، ونادي الهلال والاتحاد والنصر.