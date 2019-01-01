أحمد العكايشي : العهد اللبناني يمتلك طموحًا كبيرًا للفوز بكأس الاتحاد الآسيوي

قررت خوض تحدٍ جديد مع نادي العهد بعد العديد من التجارب

أكد اللاعب التونسي أحمد العكايشي مهاجم نادي العهد اللبناني على قدرة فريقه حسم لقب كأس الاتحاد الآسيوي قبل مواجهة فريق 25 ابريل الكوري الشمالي الأثنين المُقبل.

وفي تصريحات للاتحاد الآسيوي قال العكايشي : قررت خوض تحدٍ جديد مع نادي العهد بعد العديد من التجارب والتي كان أخرها اللعب في الدوري السعودي 3 سنوات.

وأكمل المهاجم التونسي تصريحاته : الجميع في النادي لديه طموحاً كبيراً للفوز بكأس الاتحاد الآسيوي مما حفزني أيضاً على الانضمام إلى هذا النادي، وعندما عندما انضممت إلى الفريق، كان أحد أهدافي الرئيسية الفوز بهذا اللقب.

وأنهى العكايشي تصريحاته : خُضت العديد من التجارب في بطولات كبرى، وكنت أفضل هدّاف في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2015. آمل أن تساعدني هذه التجربة، وأتمنى أن أتمكن من تقديمها أيضاً إلى بعض اللاعبين الشباب في الفريق.

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الجدير بالذكر أن العهد اللبناني يخوض مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، ومتحمس جدًا للفوز باللقب.