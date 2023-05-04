مفاجأة كبرى .. مهمة عاجلة للنصر لتأزيم موقف الهلال ومحمد كنو السبب من جديد!

هل سيظل محمد كنو صداعًا في رأس الهلال؟

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فجر الخبير القانوني أحمد الأمير مفاجأة من العيار الثقيل حول قضية لا تزال قائمة بين الهلال والنصر، من شأنها أن تصعب موقف الزعيم في دوري روشن السعودي.

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الأمر يعود لديربي الرياض بين الفريقين في الجولة العاشرة من الموسم الجاري لدوري روشن، والذي انتهى بالتعادل 2-2، بينما احتج العالمي عقبه على مشاركة محمد كنو؛ لاعب الزعيم، بداعي عدم انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف على خلفية توقيعه للناديين في آن واحد في يناير الماضي.

وقتها رفضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج النصر، ولجأ الأخير للجنة الاستئناف، التي من شأنها رفضت هي الأخرى.

وهنا أوضح الأمير مفاجأة، إذ أكد أن لجوء النصر لمركز التحكيم الرياضي واختيار محكمين أجانب، يعتبر ضمانًا لحصده لنقاط المباراة كاملة، وإلغاء نقطة التعادل من رصيد الهلال.

وأضاف الأمير أن حيثيات رفض لجنة الاستئناف الاحتجاج وصلت للنصر قبل يومين، مشيرًا إلى أنه يجب على إدارة مسلي آل معمر أن تستأنف أمام مركز التحكيم بشكل عاجل، كي تضمن حقها.

يذكر أن النصر يحتل حاليًا وصافة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يحل الهلال في المركز الرابع بـ49 نقطة، مع بقاء خمس جولات فقط على نهاية الموسم.

Shahid