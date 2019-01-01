أحمد أحمد عن نهائي دوري أبطال أفريقيا: أشعر بالفزع

رئيس الاتحاد الأفريقي يقر بتعرض الوداد للظلم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق الملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على الأحداث التي شهدها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، مؤكدًا تعرض وداد الأمة إلى ظلم كبير.

النهائي أقيم أول أمس الجمعة، على ملعب رادس بتونس، وتقدم باب سويقة أولًا ثم تعادل الفريق المغربي في الدقيقة 61، لكن الجامبي بكاري جاساما؛ حكم اللقاء، ألغى هدف الوداد بداعي التسلل، وهو ما تسبب في خروج اللقاء عن السيطرة.

لاعب الوداد طالبوا الحكم باللجوء إلى تقنية الفيديو، للتأكد من صحة الهدف إلا أنهم تفاجأوا بأن الفيديو مُعطل، ليقرر بعدها النادي المغربي عدم استكمال اللقاء بعدما توقف لأكثر من ساعة. وقال أحمد أحمد، في تصريحه لصحيفة "هسبريس" المغربية: "ماذا يمكنني أن أقول، أنا أشعر بالفزع، لقد أبرمنا اتفاقية مع شركة الـVAR وفي آخر لحظة أخبرونا بعدم القدرة على الاعتماد عليها، لأسباب تقنية".

الشركة المسؤولة تكشف أسباب تعطل تقنية الفيديو في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأضاف: "نعم الوداد ظُلم كثيرًا، لكن أسباب تقنية وراء تعطل تقنية الفيديو".

يذكر أن الترجي توج بطلًا لدوري الأبطال 2019 بعدما اعتبر الاتحاد الأفريقي الوداد منسحبًا لرفض اللاعبين استكمال المباراة إلا بعد تشغيل تقنية الفيديو.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصل بها باب سويقة على اللقب، حيث اقتنصه العام الماضي أيضًا على حساب الأهلي المصري.