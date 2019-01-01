أحمد أحمد: انتظرنا أداء أفضل من جريشة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

رئيس الاتحاد الأفريقي يؤكد أنه سيكون هناك تقييم للحكم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه تابع الجدل الواسع الذي أحدثه طاقم تحكيم ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي بقيادة الحكم المصري جهاد جريشة، موضحًا أنه كان من المفترض أن تساعد تقنية الفيديو في تقليل الأخطاء.

المباراة أقيمت في 24 من الشهر الجاري على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهد اللقاء جدلًا تحكيميًا كبيرًا، إثر إلغاء الحكم المصري هدف للفريق المغربي، بجانب بعض القرارات، التي يرى الجانب المغربي أنها أثرت على نتيجة المباراة.

رئيس الوداد: أقسم قسمًا غليظًا لن أسكت على ما فعله جريشة ولن نقبل بإيقافه

أحمد أحمد قال، خلال تصريحاته لصحيفة "المنتخب" المغربية: "كنت أنتظر أداء أفضل من حكام نهائي دوري الأبطال في ظل توفرهم على تقنية الفيديو والتي تقلص هامش الخطأ عندهم، لكن الحكام يظلون بشرًا حتى مع هذه التقنية، وتقييمنا لأداء حكام النهائي سيكون دقيقًا لنقف عند انجاح التجربة وما الذي ينقصها كي تكتمل".

وأضاف: "هناك احتجاجات وتأخر على مستوى اتخاذ القرار، لكن التقييم سيكون لمختصين داخل الجهاز، لكنني تابعت أن هناك حالة من عدم الرضا عن القرارات التحكيمية، ولا بد أن تكون هناك خلاصات نستفيد منها مستقبلًا".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 31 من مايو الجاري، على الملعب الأولمبي برادس.