أحلام الإنتر وميلان في ملعبين جديدين تتبخر ويرضخان للأمر الواقع

أخبار غير سعيدة..

كشف أليساندرو أنتونيلي، الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، أن ناديه ونادي آي سي ميلان قد تم إجبارهما على اقتراح أفكار جديدة فيما يتعلق بإقامة ملعبين لهما، والتي تبدأ في المقام الأول بإصلاح ملعب السان سيرو.

الكثير من التقارير كانت قد تداولت عزم إنتر وميلان إلى هدم السان سيرو وإقامة ملعب مختلف لكل فريق منهما، غير أن الفكرة يبدو وأنها باتت مستحيلة بعد اجتماع الناديين مع مجلس مدينة ميلانو مساء اليوم الثلاثاء.

أنتونيلي في تصريحات للصحافة بعد انتهاء الاجتماع قال "من اجتماعنا اليوم مع مجلس المدينة، تلقينا مؤشرات حول صيانة سطح السان سيرو. نحن نعمل على فرضيات مختلفة الآن، ومن جديد أتاح الناديان ذلك.".

وأتم "نحن سنقترح حلولًا جديدة تبدأ من أن نقوم بصيانة سطح السان سيرو أولًا.".

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في الوقت نفسه، فقد تحدث باولو سكاروني، رئيس ميلان، عن الأمر ذاته، حيث قال "المجلس أخبرنا أنه سيستمر في دعم السان سيرو، وهذه فكرة مبتكرة لأنه من المستحيل أن ترى ملعبين للفريقين يبعدان عن بعضهما البعض 100 متر فقط.".

وأضاف "سنرى إذا كانت هذه الفكرة ممكنة، وإذا لم تكن كذلك، فقد أبدى المجلس استعداده لتحليل الخيارات الأخرى من أجل منح مساحة أكبر للناديين كما يريدان.".

الجدير بالذكر أن إنتر يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 37 نقطة، في الوقت الذي يُعاني فيه ميلان ويقبع في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.