أحكام الكورونا .. ما هو تأثير إلغاء عطلة أعياد الميلاد على اللاعبين؟

إصابات؟ لم تنتهِ بعد، فهناك المزيد

يعيش العالم حدثًا استثنائيًا في الوقت الحالي، ومعه كرة القدم أيضًا والتي تلعب في ظروف لم تشهدها من قبل منذ أن وجدت طريقها نحو الاحترافية وتحول العالم إلى قرية صغيرة كما هو اليوم.

الموسم الماضي توقف لأكثر من 3 أشهر مما تسبب في إلغاء كأس الأمم الأوروبية وترحيلها إلى الصيف المقبل، والكثير من التعديلات التي امتد تأثيرها إلى الموسم الحالي نظرًا لضيق الوقت.

الجميع في أوروبا بات لا يعلم ماذا يفعل، ومع زيادة الضغط على مستوى المباريات من المتوقع أن تزداد الإصابات وحالات الإجهاد في صفوف أندية أوروبا التي تنافس على مستوى عالٍ لا راحة فيه.

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ومع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا من المتوقع أيضًا أن يزيد عدد اللاعبين الذين يصابون بالوباء مما يجعلهم عرضة للغياب عن مباريات حساسة في منتصف الموسم ومع الاقتراب أكثر من المراحل الأكثر حسمًا منه في 2021.

كل ذلك سيجعل الأندية تدخل كل مباراة بالتشكيل المتوفر ليس الأنسب، سيخلق عدم استقرار في التشكيلات ما سينتج عنه عدم استقرار في النتائج، ولن تعرف فريقًا قويًا من ضعيفًا حيث أن الأسماء التي تلعب تختلف من مباراة لأخرى.

هذه ليست قصة خرافية أو أسطورة من بلاد الإغريق، بل تسبب فيروس كورونا في أن يحدث ذلك في إيطاليا مع بداية الموسم الحالي، وتذكر أن إيطاليا لديها 5 تبديلات ولا تعاني هذه المعاناة مع الإصابة العضلية وضغط المباريات المبالغ فيه، لذلك من المتوقع أن تكون إنجلترا الأكثر تضررًا.

الدوري الإنجليزي الممتاز سيعاني أكثر خلال الموسم الحالي، ويبدو أنه سيدفع كذلك ضريبة الاستغناء عن خيار التبديلات الخمسة على عكس بقية الدوريات الكبرى، إضافة إلى وجود كأسين وإلى البوكسينج داي والذي يزيد من حجم الضغط على اللاعبين في فترة أعياد الميلاد.

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كل ذلك سيجعل الأمور أكثر تعقيدًا مع بدء المرحلة الحاسمة من الموسم والتي اعتاد اللاعبون أن يرتاحوا قبلها قليلًا حتى يدخلون مرحلة الحسم بشكل أفضل، خاصة وأن ضغط المباريات يزداد بها.