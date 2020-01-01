أحد ضحاياها: ضربات الرأس في كرة القدم قد تنتهي في غضون 10 سنوات

ريان ماسون يتحدث عن مخاطر الضربات الرأسية

قال النجم الإنجليزي المعتزل في سن 26 عامًا فقط ريان ماسون إن كرة القدم قد تصبح بلا رأسيات في غضون من 10 إلى 15 عامًا بسبب المخاطر الكبيرة لهذه الألعاب.

واعتزل ماسون بسبب كسر في الجمجمة نتج عن التحام هوائي في مباراة جمعت بين تشيلسي وفريقه هال سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017.

وحول ذلك، تحدث ريان ماسون عن احتمالية اختفاء ألعاب الهواء في كرة القدم في غضون سنوات قادمة بسبب المخاطر الكبيرة التي تتسبب فيها على المدى القصير والطويل.

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وأظهرت دراسة حديثة أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بالخرف ثلاث أضعاف من لا يمارسون اللعبة بسبب الضرب المتكرر للكرة بالرأس في التدريبات والمباريات

وقال ماسون البالغ من العمر 29 عامًا في الوقت الحالي، لبي بي سي سبورت: "لن أتفاجأ في غضون 10 إلى 15 عامًا إذا لم يكن هناك ضربات رأسية في اللعبة".

وأضاف: "اللاعبون السابقون يطالبون الحكومة بمراجعة الصلة المحتملة بين الإصابة بالعنف والخرف، البحث والزخم الذي حدث مؤخرًا في هذه القضية ينبئ باحتمالية اتخاذ قرار بشأن ذلك"

وتابع: "أعتقد أنه من المحتمل أن يفتح الحديث حول الكثير من الأمور التي تصبح مروعة للغاية والتي من الممكن أن تتسبب في كوارث للعديد من اللاعبين"

وأردف: "لست متأكدًا من أن لاعبي كرة القدم يدركون تمامًا الضرر المحتمل لهذه الألعاب، ولكن بالطبع كلما زاد البحث كلما زاد الفهم والإدراك، وكلما زاد تعليم اللاعبين الحاليين، كان ذلك أفضل.

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يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سمح بالتبديل الإضافي في حالة الارتجاج، وبدأ بعض مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز بالمطالبة بالحد من ألعاب الهواء بسبب مخاطرها.