أحدهم مفاجأة مدوية .. 3 مرشحين لدعم دفاع النصر

قائمة الخيارات قلت إلى 3 فقط

تعافد النصر مع أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر لدعم هجومه، وتعمل الإدارة حاليًا على دعم الدفاع بمدافع أجنبي صلب يخلف مايكون بيريرا ويتواجد بجانب الثلاثي المحلي عبد الإله العمري وعبد الله مادو وعلي لاجامي.

النادي ارتبط بالعديد من الأجانب خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن قائمة المرشحين انحسرت في 3 حاليًا أحدهم يُمثل مفاجأة مدوية.

الاسم الأول حسب الرياضية هو البرازيلي والاس فورتونا دوس سانتوس لاعب ملاطية سبور التركي، والذي انضم له من لاتسيو صيف 2020 ويرتبط معه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم القادم.

ويحظى والاس بإعجاب الجهاز الفني للنصر والإدارة، ويُعد الخيار الأول للنادي السعودي، لكن عدم الظفر به سيدفع الإدارة للخيار الثاني وهو المغربي مهدي بنعطية الذي فسخ عقده مؤخرًا مع الدحيل القطري.

بنعطية الذي سبق له خوض تجربة ممتازة في أوروبا مع بايرن ميونيخ ويوفنتوس لعب موسمين ونصف مع الدحيل قدم خلالهما أداءً مميزًا، وسيُحاول النصر التعاقد معه في صفقة انتقال حر حال فشل ضم والاس.

الخيار الأخير والمفاجئ في قائمة المرشحين لدعم دفاع النصر هو إعادة البرازيلي مايكون بيريرا، وسيلجأ العالمي لهذا الخيار حال الفشل في التعاقد مع والاس أو بنعطية.