أحدهم مفاجأة .. فينجر يكشف عن الأندية التي حاولت التعاقد معه

المدرب الفرنسي تلقى العديد من العروض مع الفريق الإنجليزي

كشف أرسين فينجر المدرب الأسبق لآرسنال، عن تلقيه العديد من العروض خلال مسيرته، كان أبرزها من الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

فينجر رحل عن آرسنال في 2018، بعد 22 سنة مع المدفعجية، بعد تراجع نتائج الفريق تحت قيادة الفرنسي.

أسطورة الفريق اللندني الذي يعمل حالياً كرئيس للتنمية العالمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحدث لصحيفة "تايمز" الإنجليزية عن العديد من الأسرار خلال مسيرته.

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وقال فينجر عن العروض التي تلقاها:"باريس سان جيرمان عدة مرات، ريال مدريد، يوفنتوس، بايرن ميونخ، منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد".

وأضاف:"متى عرض مانشستر يونايتد التعاقد معي؟ أفضل عدم الإفصاح عن ذلك".

وأما عن علاقته بالسير أليكس فيرجسون:"كانت هناك العديد من المعارك بيننا، هو شخص ذكي جداً، لا يمكنك الحصول على مسيرة مماثلة لو كنت غبياً".

إمكانية تعاقده مع بيب جوارديولا كلاعب :"لقد طلب مني الانضمام لآرسنال خلال مسيرته، ولكني امتلكت وقتها باتريك فييرا وجيلبرتو سيلفا، كان من الصعب انضمامه لنا".

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وعن نشاطه الحالي:"أتابع كل مباريات الفرق الإنجليزية باعتبار الدوري الإنجليزي هو بطولتي المفضلة، أنت لا تحتاج لتعليم متميز، لمعرفة أن بايرن ميونخ سيفوز بالدوري الألماني وباريس سان جيرمان بالفرنسي ويوفنتوس بالإيطالي".

وفي نهاية حديثه أشاد فينجر، بسيطرة ميكيل أرتيتا على الفريق الحالي لآرسنال، رغم إنهاء الموسم الماضي بطريقة سيئة ببطولة الدوري.