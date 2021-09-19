أحدث ضحايا الإصابات في ريال مدريد.. كارباخال يعود لأزمته العضلية!

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شهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا أنباءً تعيسة لجماهير النادي الملكي، بعدما عاودت الإصابة الظهير الأيمن داني كارباخال واضطر إلى مغادرة اللقاء مبكرًا.

وبدأ كارباخال المباراة بصورة طبيعية، لكن بعد 25 دقيقة شعر بآلام مجددًا اضطر على إثرها المدرب كارلو أنشيلوتي لإخراجه وإقحام لوكاس فاسكيز في محله.

الدولي الإسباني لم يبدأ أول مباراة في الموسم أمام ألافيس للتعافي من الإصابة، ثم خاض الثلاث مباريات الماضية بصورة طبيعية، والآن تعاوده الإصابة مجددًا.

الغريب أن الإصابات العضلية لكارباخال زادت عن الحد آخر عامين، ففي الموسم الماضي غاب عن 36 من 52 مباراة بإجمالي 190 يومًا بسبب هذا الأمر.

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الآن ينضم كارباخال إلى قائمة طويلة من المصابين في ريال مدريد يأتي على رأسها جاريث بيل وفيرلاند ميندي ومارسيلو، بجانب ماريانو دياز وداني سيبايوس وتوني كروس.

في كل الأحوال، نجح النادي الملكي في العودة من ملعب ميستايا بانتصار ثمين على فالنسيا بهدفين لهدف، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة حتى آخر 10 دقائق.

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد ثلاث مباريات في أقل من 10 أيام، فسيلتقي أولًا مع مايوركا ثم فياريال بالدوري، ثم يستقبل شيريف المولدوفي بدوري أبطال أوروبا، ويظل موقف كارباخال من التواجد بتلك المباريات مجهولًا.