فيديو | أحداد: لا أتعجل الحصول على فرصة ومصلحة الزمالك أهم

تعرف على تصريحات أحداد لاعب الزمالك حول موسم الفريق

عبّر حميد أحداد، لاعب الزمالك، عن ثقته في قدرة الفريق على الفوز بالدوري المصري كما أعلن أنّه لن يتعجل في الحصول على فرصته.

الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري بفارق 7 نقاط عن بيراميدز والأهلي.

وقال أحداد في تصريحات لقناة المحور: "واثق من حصولي على فرصة قريبًا في الزمالك ووقتها سوف أظهر وجهي الحقيقي".

وتابع: "نقاتل لأجل الفوز بالدوري المصري وتقديم البطولة للجماهير المتعطشة للألقاب، وهدفي خدمة الفريق دائمًا لأن مصلحة الزمالك قبل أي شيء".

المغربي وجّه الشكر للجمهور الذي بعث له رسائل تهنئة كثيرة منذ انضمامه للزمالك.

واختتم: "أستطيع اللعب في أكثر من مركز سواء مهاجم أو جناح، وجاهز حينما يقرر المدرب إشراكي".

جدير بالذكر أنّ الزمالك يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الأحد 3 مارس المقبل في بطولة الكونفيدرالية.