أجييري: خلقنا فرصًا كثيرة في المباريات الودية ووضعت تشكيل لقاء زيمبابوي

تعرف على تصريحات مدرب مصر بعد الفوز على غينيا وديًا

أكد خافيير أجييري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنّ مباراتي غينيا وتنزانيا الوديتين كافيتين لتحديد تشكيل مواجهة زيمبابوي في الجولة الافتتاحية من أمم أفريقيا.

مصر انتصرت بثلاثية لهدف وديًا في آخر استعدادات لانطلاق بطولة أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبلة.

وقال أجييري في تصريحات عقب المباراة: "أمام تنزانيا صنعنا 19 فرصة سانحة للتسجيل واليوم كانت الأمور مشابهة وأعتقد أنّ هذا الأمر يكفي بالنسبة لي".

وتابع: "الهدف الوحيد الذي استقبلناه جاء من خطأ دفاعي، وهذه الأمور واردة الأهم هو سرعة الرد وهذا ما حدث في اللقاء".

⚡️ “بأداء مُشرف 👏.. قطر 🇶🇦 تحصد أولى نقاطها في "كوبا أمريكا 2019"”https://t.co/ydliMJu5Ft — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

واختتم: "استقريت بالفعل على تشكيل مباراة زيمبابوي وأرى أنّ المنتخب المصري مستعد بصورة كبيرة لبطولة أمم أفريقيا".

جدير بالذكر أنّ مصر وصلت إلى نهائي أمم أفريقيا في النسخة الماضية 2017 بالجابون قبل الخسارة من الكاميرون.