أجيري يعود إلى القاهرة بعد حفل زفاف نجله

منتخب مصر يستعد لمنافسات كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يصل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم الثلاثاء، عائدًا من إسبانيا بعد أن حضر حفل زفاق نجله مؤخرًا.

وكان أجيري قد حصل على 3 أيام إجازة، من أجل حضور حفل زفاف نجله، حيث عاد لبدء الاستعداد لإعلان قائمة الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أجيري سيصل اليوم إلى القاهرة، من أجل مواصلة العمل على اختيارات الجهاز للاعبين.

وتوجد أكثر من ملف يسعى أجيري لحسمه خلال الفترة القليلة المقبلة، من أبرزها عودة أصحاب الخبرة لصفوف الفراعنة وأيضًا أزمة المهاجم الصريح.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام على أرضه ووسط جماهيره في الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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ويشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالإضافة لمنتخبات أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.