أجيري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

مواجهة قوية بين الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستواجه فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستضيف ملعب المكس بالإسكندرية لقاء الأهلي وطلائع الجيش، حيث يسعى الأحمر في الحفاظ على مركزه المتقدم في جدول الترتيب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان

الهجوم: مروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.

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وكان الأهلي قد حققق فوزًا هامًا على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.