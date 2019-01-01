أجيري يعلق على استبعاد وردة ويحدد ما يعيب منتخب مصر

مدرب الفراعنة يؤكد أن التشكيل سيشهد بعض الوجوه الجديدة أمام أوغندا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، بالجدية التي خاض بها اللاعبون مواجهة الكونغو، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال يعاني من سلبية واحدة سيحاول معالجتها.

الفراعنة تأهلوا إلى دور الـ16 بالكان بعد التغلب على الكونغو بثنائية نظيفة، سجلها أحمد المحمدي ومحمد صلاح، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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وقال أجيري، خلال تصريحاته عقب المباراة: "خضنا المباراة بكل جدية وظهرنا بمستوى جيد، وخلقنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة أن تجعلنا نفوز بنتيجة كبيرة، رغم أن الكونغو قدم مباراة قوية".

وأضاف: "نعاني فقط من تراجع الأداء في الشوط الثاني، سنحاول أن نعالج هذه السلبية حتى نحافظ على رتمنا طوال الـ90 دقيقة، والبداية ستكون من مواجهة الكونغو المقبلة، التي قد تشهد بعض الوجوه الجديدة من أجل إراحة بعض ممن يعانون من الإرهاق".

وحول استبعاد عمرو وردة؛ لاعب الفريق، قبل اللقب بساعات، لأسباب أخلاقية، علق المكسيكي: "من السيء أن نفتقد أي لاعب من القائمة، لكن منتخب مصر قوي ولا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه".

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يذكر أن الفراعنة تأهلوا بعدما رفعوا رصيدهم إلى النقطة السادسة، حيث حققوا الفوز في المباراة الأولى أمام زيمبابوي بهدف وحيد، سجله تريزيجيه.

ومن المقرر أن يلاقي الفراعنة منتخب أوغندا في اللقاء المقبل، بالأول من يوليو المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

بينما تتذيل الكونغو المجموعة دون نقاط، وتحل أوغندا ثالثًا بأربع نقاط ثم زيمبابوي ثالثًا بنقطة وحيدة.