أجيري: كنت حزينًا بسبب وليد سليمان وأملي به كبير ولهذا استدعيت فتوح

المدير الفني لمنتخب مصر يكشف عن الفرق التي يضع لها حسابات خاصة في كأس أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، أن اختياراته للقائمة الأولية للفريق جاءت بناءً على قناعة تامة منه، موضحًا لأنه يتشاور مع جهازه المعاون، لكن في الأخير القرار له.

المكسيكي أعلن منذ أيام القائمة الأولية استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2019، وهو ما سبب جدلًا كبيرًا حول بعض الأسماء المنضمة واستبعاد آخرين. (طالع القائمة)

وقال أجيري، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورتس": "حظوظنا كبيرة في كأس أمم أفريقيا بسبب عاملي الأرض والجمهور، بجانب امتلاكنا محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا، لكن إقامة البطولة في مصر غير فكرنا وما اتفقنا عليه مع اتحاد الكرة، لأن الفكرة الأساسية كانت الاعتماد على الشباب، لبناء فريق قوي استعدادًا لكأس العالم 2022، لكن الآن علينا أن حصد اللقب الأفريقي، لذلك نحن في حاجة إلى الخبرات الكبيرة حتى لا تستغرب اللعب أمام الكم الكبير من الجمهور المنتظر حضوره، وهذا سبب عدم اختيار الكثير من الشباب في القائمة الأولية".

عن أسباب انضمام الثنائي وليد سليمان وعبد الله السعيد على الرغم من استبعادهم المتكرر من قبل: "ضممنا الثنائي لخبراتهم، نعم من الصعب أن يلحقوا بمونديال قطر 2022، بسبب أعمارهم، لكن هذا ليس مهمًا حاليًا، الأهم الخبرات".

وبسؤاله عن لاعب يفتقده ويرغب في ضمه للفراعنة: "كان من الممكن أن افتقد وليد سليمان، لأنني لم أكن أفكر به حتى وقت قريب، وعندما علمت سنه حزنت لأنه لاعب جيد، لكن لا يمكنني الاستعانة به في مونديال قطر، ثم حدثت له إصابة وأجرى عملية جراحية، لكن حاليًا أملي كبير به وبإمكانية لعبه في أي مكان بالملعب".

عواد يواصل طرح تساؤلاته على ناجي: لماذا جعلتني مثل الحضري وفي الأخير استبعدتني؟

وحول أسباب ضم أحمد فتوح؛ لاعب سموحة، وهو أحد ما جاء عليهم عديد علامات الاستفهام، أجاب: "الجهاز المساعد يقترح عليّ وفي الأخير القرار النهائي لي، اختياري لفتوح جاء لأنني أعجبت بأدائه في بداية الموسم مع الزمالك وعندما انتقل أصبح يلعب بشكل مستمر وبطريقة جيدة، وبالنسبة لعمره فهو لاعب جيد للغاية، وعندما ارتكب خطأ في مواجهة نيجيريا توقعت أنه سينكسر بعدها ويتراجع، لكنه أدرك خطأه وأكمل المباراة بصورة جيدة، فهو لاعب واعد وله مستقبل جيد، لكن من الوارد أن يتم استبعاده من القائمة النهائية".

واختتم بالفرق التي يخشاها في البطولة: "ليس لدي خوف من أحد، لكنني احترم كثيرًا الفرق التي وصلت لكأس العالم 2018 مثل المغرب وتونس ونيجيريا، هذه فرق كبيرة ولها احترامها، لكن في الأخير من الممكن أن يستقل أحد بتزانيا أو أنجولا أو أوغندا لعدم وجود تاريخ كبير لها، لكن علينا احترام الجميع، لأن كرة القدم خارج الحسابات".

يذكر أن البطولة الأفريقية تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يتم افتتاحها بمواجهة مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.